Die Aufnahme zeigt das Museum Weserburg. © Ingo Wagner/Archiv

Kultur

Bremer Museen bleiben bis 1 Uhr nachts offen

Unter dem Motto "Anders sehen" öffnen 23 Ausstellungshäuser in Bremen am Samstag zu einer "Langen Nacht der Museen". Von 18 bis 1 Uhr bieten die beteiligten Häuser vielfältige Programmpunkte vom Musikworkshop im Übersee-Museum bis zum Walking Act mit Improvisationskünstlern in der Weserburg an.