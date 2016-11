Autos parken vor der Bremer Landesbank (BLB). © Carmen Jaspersen/Archiv

Banken

Bremer Landesbank rutscht tiefer in die Krise

Die in Finanznot geratene Bremer Landesbank (BLB) geht für das laufende Jahr von einem hohen dreistelligen Millionenverlust aus. Grund sei vor allem die hohe Risikovorsorge für Schiffskredite in der Höhe von rund einer Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit.