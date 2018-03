Justiz

Bremer Justizressort überprüft Spenden von Staatsanwälten

Das Bremer Justizressort überprüft die Spenden von zwei Beamten der Staatsanwaltschaft an Sportvereine. Sie sollen nach Recherchen von "Weser-Kurier" und Rechercheverbund Correctiv über Jahre Gelder in Höhe von insgesamt fast 79 000 Euro an zwei Vereine verteilt haben, mit denen sie verbunden sind.