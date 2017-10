Bremer Freimarkt nach Unwetter wieder geöffnet

«50 Jahre Freimarktsumzug» steht beim Freimarktsumzug an einem Wagen. © Carmen Jaspersen/Archiv

Der Bremer Freimarkt ist nach dem starken Sturm am Sonntag regulär um 12.00 Uhr wieder geöffnet worden. Das teilte die Senatspressestelle nach einer Lagebesprechung mit.

Bremen. Am Samstagabend waren alle Fahrgeschäfte, Zelte und Verkaufsstände aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen worden.

Das Sicherheitskonzept des Volksfests griff nach Angaben der Polizei in diesem Jahr weitgehend. Im Vergleich zum Vorjahr sei es zu weniger Straftaten gekommen. Allerdings habe es drei Schlägereien mit einem großen Maß an Gewalt gegeben - Angreifer traten ihren Opfern gegen den Kopf. Die Polizei ermittelt gegen die Täter. Zudem zählten die Beamten knapp 4000 Verkehrsverstöße, etwa die Blockierung von Rettungswegen durch Falschparker.

Das Volksfest - eines der größten in Norddeutschland - war am 13. Oktober eröffnet worden und sollte am Sonntag enden. Erwartet wurden vier Millionen Besucher.

dpa