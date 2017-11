Bremens Grüne nehmen Europa-Abgeordnete Trüpel in Schutz

Parteien

Die Europa-Abgeordnete Helga Trüpel bleibt weiter aktives Mitglied bei den Bremer Grünen. Die wegen einer umstrittenen Äußerung über den CDU-Politiker Jens Spahn in die Kritik geratene Politikerin habe ihre Entscheidung revidiert, ihre Mitgliedschaft ruhen zu lassen, wie der Landesgeschäftsführer der Bremer Grünen, Lucas Christoffer, am Dienstag mitteilte.

Bremen. Hintergrund ist eine Erklärung des grünen Landesvorstandes, der Trüpel am Dienstag demonstrativ den Rücken stärkte. "Helga Trüpel steht respektiert in der Grünen Partei und weit darüber hinaus gegen jegliche Form von Intoleranz. Jeden Versuch, ihre Integrität in Frage zu stellen, weisen wir entschieden zurück", hieß es in der Erklärung.

Trüpel hatte sich bei einem Parteitag am Samstag abfällig über Spahn geäußert und sich dafür später entschuldigt. Ihre Äußerungen hatten in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt und waren teilweise als homophob eingestuft worden.

