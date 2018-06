Kapstadt

"Alle unsere Gesprächspartner sind von der Frage bewegt, wie sie einen wirtschaftlichen Wachstumsprozess voranbringen können", sagte Sieling der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Diese Prozesse wolle man versuchen, angemessen zu unterstützten.

Der SPD-Politiker besucht seit Samstag mit einer Delegation ranghoher Politiker und Wirtschaftsvertreter aus Bremen und dem Nordwesten Niedersachsens Südafrika, mit Stopps in Kapstadt sowie Durban, das seit 2011 Partnerstadt Bremens ist. In beiden Städten spielt - wie auch in Bremen - der Hafen eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Am Mittwoch reiste Sieling weiter ins benachbarte Namibia.

dpa