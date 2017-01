Kriminalität

Bremen will halbautomatische "Rambo-Gewehre" verbieten

Das Bundesland Bremen will über eine Bundesratsinitiative kriegswaffenähnliche Halbautomatik-Gewehre verbieten lassen. Das kündigte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag nach einem entsprechenden Senatsbeschluss an.