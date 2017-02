Antrag auf Insolvenzverfahren. © Alexander Heinl/Archiv

Finanzen

Bremen und Niedersachsen gehören zu den Insolvenzhochburgen

Bremen und Niedersachsen gehören weiterhin zu den Hochburgen bei Privatinsolvenzen in Deutschland. Im bundesweiten, relativen Vergleich gab es in Bremen im vergangenen Jahr die meisten Verbraucherinsolvenzen, Niedersachsen landete nach dem Saarland auf Rang drei, wie der Informationsdienstleister Bürgel am Donnerstag in Hamburg in seinem "Schuldenbarometer 2016" mitteilte.