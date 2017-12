Bürgerschaft

Bremen hebt Citytax an: Extra-Abgabe für Übernachtungsgäste

Wer ab Sommer 2018 als Tourist in Bremen in einem Hotel übernachtet, muss mit höheren Ausgaben rechnen. Die Bürgerschaft des Stadtstaates beschloss am Mittwoch die Anhebung der sogenannten Citytax.