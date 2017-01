Terrorismus

Bremen hält den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für mehr Bundeskompetenz bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber für "durchaus überlegenswert".

Bremen. Um überführte Straftäter in ihre Heimatländer abschieben zu können, bräuchten die Bundesländer dringend den Bund an ihrer Seite, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag.

"Wir erleben derzeit beispielsweise, dass manche nordafrikanische Staaten auf die Rückübernahmeersuchen unserer Ausländerbehörden hinsichtlich ausreisepflichtiger Personen gar nicht oder nur sehr zögerlich reagieren", bemängelte Mäurer. Dies sei mehr als ärgerlich, zumal, wenn es sich um überführte Straftäter handele. Abschiebungen unter Regie des Bundesinnenministeriums könnten in diesem Zusammenhang durchaus Sinn machen.

Auf Gegenkurs ging Mäurer zu Überlegungen de Maizières in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", den Verfassungsschutz ganz in die Hoheit der Bundesverwaltung zu stellen. Die Landesämter für Verfassungsschutz leisteten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland. "Ihre Abschaffung steht für mich nicht zur Disposition", so Mäurer.

dpa