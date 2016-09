Bundesländer

Bremen gibt nach einem Jahr den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an Mecklenburg-Vorpommern weiter. Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist für Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) ein wichtiger Meilenstein in seiner Amtszeit als Vorsitzender des Gremiums.

Bremen. Nach zähen Verhandlungen sei es gelungen, bei der Neuordnung die widerstreitenden Interessen aller Länder unter einen Hut zu bringen, sagte Sieling. "Damit liegt ein überzeugenden Vorschlag zur Zukunft des Föderalismus' vor." Jetzt sei die Bundesregierung gefordert.

Für ein Jahr übernimmt von Samstag an Mecklenburg-Vorpommern die Leitung. Die Glocke der MPK, die bei den Konferenzen stets auf dem Tisch steht, wird Sieling Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) bei der Jahreskonferenz am 27. und 28. Oktober in Rostock überreichen.

dpa