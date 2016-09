Ein Biosiegel auf einer Packung Kresse. © Timm Schamberger/Archiv

Ernährung

Bremen Ökofleisch in Schulkantinen servieren

Bremen will bei Schnitzel & Co. in einigen öffentlichen Kantinen auf Bio setzen: Ab 2022 soll in allen städtischen Schulen und Kindertagesstätten nur noch Ökofleisch auf den Tisch kommen.