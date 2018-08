Bremen

Das Thema werde im Senat zwar noch mal beraten, sagte Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Am Ende des Tages werden wir aber keinen Beitrag dazu leisten, dass die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländer erklärt werden." Dies sei auch eher ein politisches Ablenkungsmanöver als eine Lösung der wirklichen Herausforderungen in der Zuwanderungspolitik.

Bereits 2017 hatte sich Bremen in dieser Frage in der Länderkammer enthalten. Vor allem die Grünen sprechen sich dagegen aus. "Wir werden in Bremen darum keinen Koalitionsstreit entfachen", sagte Sieling. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte die Weigerung der Grünen, mehr sichere Herkunftsländer auszuweisen, kürzlich als "schweren Fehler" bezeichnet. Sieling beschrieb das Thema als "politisch absolut überhöht". Zu den Maghreb-Staaten zählen Algerien, Tunesien und Marokko.

dpa