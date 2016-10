Blaulicht eines Polizei-Streifenwagens. © Stefan Puchner

Kriminalität

Bremen-Gröpelingen: Maskierte überfallen Internetcafé

Unbekannte haben am Mittwochabend mit Baseballschlägern und Schusswaffen ein Internetcafé im Bremer Stadtteil Gröpelingen überfallen. Die Männer waren maskiert in das Café gestürmt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.