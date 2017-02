Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber auf einem Flughafen. © Sebastian Willnow/Archiv

Migration

Bremen: Abschiebung nach Afghanistan nur für Straftäter

Das rot-grün regierte Bundesland Bremen denkt nicht an einen offiziellen Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan. Allerdings kämen für eine Abschiebung in das Land nur Straftäter mit entsprechend schweren Straftaten in Frage, sagte die Sprecherin der Bremer Innenbehörde, Rose Gerdts-Schiffler, der Deutschen Presse-Agentur.