Brechtken für Speer-Biografie mit Buchpreis ausgezeichnet

Auszeichnungen

Der Münchner Historiker Magnus Brechtken ist für seine Biografie über Hitlers Rüstungsminister Albert Speer mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis geehrt worden. Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Schloss Herrenhausen in Hannover überreicht.

Hannover. Brechtkens Buch "Albert Speer. Eine deutsche Karriere" sei akribisch recherchiert und spannend geschrieben, urteilte die Jury. Das Werk gehe über eine reine Biografie weit hinaus. Großen Raum nimmt etwa Speers Selbstdarstellung nach 1945 ein. Der 53-jährige Brechtken ist stellvertretender Direktor am Institut für Zeitgeschichte in München.

NDR Kultur zeichnet seit 2009 jährlich das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch aus. Der mit 10 000 Euro dotierte Förderpreis "Opus Primum" der Volkswagenstiftung ging in diesem Jahr an Andreas Cassee für sein Buch "Globale Bewegungsfreiheit – Ein philosophisches Plädoyer für offene Grenzen". Mit seinem Debütwerk biete der Schweizer Philosoph eine gut verständliche und anschauliche Einführung in die Migrationsethik und die Debatten der letzten 30 Jahre auf diesem Gebiet, hieß es.

dpa