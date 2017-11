Auszeichnungen

Braunschweiger Sing-Projekt mit Kulturpreis ausgezeichnet

Das Braunschweiger Schulprojekt "Klasse! Wir singen" ist mit dem Initiativpreis Deutsche Sprache ausgezeichnet worden. Die Initiatoren erhielten am Samstag in Kassel den mit 5000 Euro dotierten Preis, der jährlich von der Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden und dem Verein Deutsche Sprache in Dortmund vergeben wird.