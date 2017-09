Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne). © Julian Stratenschulte/Archiv

Theater

Braunschweig plant neues Kinder- und Jugendtheaterzentrum

In Braunschweig soll eine neue Spielstätte für Kinder- und Jugendtheater entstehen. "An diesem Ort wird zukünftig das Angebot der unterschiedlichen Sparten Kindern und Jugendlichen gezeigt", erklärte Niedersachsens Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) am Samstag.