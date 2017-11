Kommunen

Braunschweig hat geringste Pro-Kopf-Schulden

In keiner anderen deutschen Großstadt sehen die kommunalen Finanzen so gut aus wie in Braunschweig. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag hier Ende vergangenen Jahres bei 453 Euro, wie aus einer Übersicht der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young über die 75 deutschen Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnern hervorgeht.