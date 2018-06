Braunschweig

Ein 32-Jähriger hat am Freitagvormittag in seiner Wohnung in der Braunschweiger Weststadt Polizeibeamte mit einem Messer attackiert. Um sich zu verteidigen, gaben die Beamten nach Angaben der örtlichen Polizei zwei Schüsse auf den Mann ab. Der Angreifer wurde dabei verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebt der 32-jährige Deutsche nach bisherigen Kenntnissen nicht.

Der Angreifer soll zuvor Bewohner des Mehrfamilienhauses bedroht haben. Diese hätten daraufhin die Polizei alarmiert, heißt es seitens der Braunschweiger Polizeidirektion. Als die Beamten eintrafen, um den Sachverhalt zu prüfen, ging der 32-Jährige demnach sofort auf die Beamten los.

Die Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des Beschuldigten angeordnet. Die näheren Umstände des Vorfalls werden derzeit ermittelt.

Von ms