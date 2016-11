Die Bierflaschen des Braukonzerns Ab InBev stehen auf dem Tisch. © Hannah Mckay/Archiv

Getränke

Brauer Ab InBev setzt auf Wachstumsmarkt Alkoholfrei

Der weltgrößte Braukonzern Anheuser-Busch Inbev will sein Angebot an alkoholfreiem Bier in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. "Dieser Markt hat ein enormes Wachstumspotenzial mit derzeit zweistelligen Zuwachsraten", sagte Konzernsprecher Oliver Bartelt der Deutschen Presse-Agentur in Bremen.