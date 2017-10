Ein Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr. © Stephan Jansen/Archiv

Brände

Brandstiftung Ursache für Feuer in Delmenhorster Hochhaus

Der Brand in einem Hochhaus in Delmenhorst mit drei Verletzten ist vorsätzlich gelegt worden. Das ergaben die Untersuchungen vor Ort, wie die Polizei am Freitag mitteilte.