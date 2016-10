Der Haupteingang zum Strafjustizgebäude in Hamburg. © Christian Charisius/Archiv

Prozesse

Brandstiftung: Angeklagter muss fünfeinhalb Jahre in Haft

Nach einem Brand mit einem Toten in einem Hotel am Hamburger Hauptbahnhof hat das Landgericht einen Angeklagten am Donnerstag zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.