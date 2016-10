Brände

Brandstifter zünden mehrere Fahrzeuge an

Am Wochenende sind in Niedersachsen mehrere Fahrzeuge durch Brände zerstört worden. In Soltau im Landkreis Heidekreis sollen Brandstifter ein Carport angezündet haben, unter dem zwei Autos standen, teilte die Polizei am Sonntag mit.