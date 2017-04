Brände

Brandstifter wüten in Heide an der Grenze

Brandstifter haben in einem Heidegebiet in den Niederlanden unweit der Grenze zu Niedersachsen Feuer gelegt und einen gemeinsamen Feuerwehrwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer in dem schwer zugänglichen Gebiet 500 Meter von der Grenze entfernt zwischen Lattrop und Nordhorn sei am Sonntagabend gelöscht worden, teilte die Polizei in Lingen mit.