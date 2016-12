Brände

Brandstifter haben Hunderte Strohballen im Landkreis Cuxhaven abgefackelt. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt rund 16 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Hagen. Zunächst hatten die bisher unbekannten Täter in Hagen rund 200 Strohballen angezündet, die trotz Löschversuchen der Feuerwehr völlig niederbrannten. Noch während des Einsatzes wurde am Freitagabend ein zweites Feuer in der Nähe gemeldet. Dort brannten rund 400 Strohballen nieder. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung musste eine nahe Straße gesperrt werden.

dpa