Atom

Brandmelder im AKW Emsland ausgefallen

Im Atomkraftwerk Emsland bei Lingen sind vorübergehend Teile der Brandmeldeanlage ausgefallen. Wegen einer defekten Sicherung seien in der vergangenen Woche mehrere der Melder außer Funktion gewesen, teilte das Umweltministerium am Montag in Hannover mit.