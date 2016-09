Extremismus

Im Kampf gegen radikale Islamisten hat Niedersachsens Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger mehr Präventionsarbeit gefordert. Die Sicherheitspolitik müsse mehr beinhalten als Repression, sagte Brandenburger am Montag in Hannover.

Hannover. Ein erster Schritt sei die mit den muslimischen Verbänden gestartete Präventionsstelle in Niedersachsen. Von der Terrormiliz Islamischer Staat über soziale Netzwerke zu Attacken wie in Hannover, Würzburg oder Ansbach angeleitete junge Menschen stellten ein neues Problem dar, das verstärkt in den Fokus genommen werden müsse.

dpa