Brände

Brandanschlag auf Bundeswehr-Fahrzeuge in Bremen

Bei einem Brandanschlag auf Bundeswehr-Fahrzeuge in Bremen ist ein Schaden in Höhe von 15 Millionen Euro verursacht worden. Am Tatort wurden Spuren entdeckt, die auf Brandstiftung schließen ließen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Bremen mit.