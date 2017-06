Ein Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr. © Stephan Jansen/Archiv

Kriminalität

Brandanschläge auf Bahn in Bad Bevensen und Bremen

Knapp drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg sind an zahlreichen Bahnstrecken in ganz Deutschland Brandanschläge verübt worden - auch Niedersachsen und Bremen sind betroffen.