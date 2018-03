Ein Feuerwehrwagen fährt über eine Straße. © Friso Gentsch/Archiv

Brände

Brand zerstört reetgedecktes Haus: Ehepaar bleibt unverletzt

Ein reetgedecktes Wohnhaus in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist durch ein Feuer zerstört worden. Ein Ehepaar (beide 74) konnte sich rechtzeitig aus dem Haus in Sicherheit bringen und blieb unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.