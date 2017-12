Notfälle

Brand mit sieben Verletzten nach Explosion in Döner-Laden

Nach einer Explosion in einem Döner-Laden in Moringen (Kreis Northeim) sind in der Nacht zu Montag sechs Hausbewohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei haben sie Rauchgasvergiftungen erlitten.