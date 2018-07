In einem über drei Jahrzehnte zurückliegenden Mordfall in Nienburg hat die Staatsanwaltschaft Verden Anklage gegen einen inzwischen 54-Jährigen erhoben. Der zur Tatzeit im Juli 1984 20 Jahre alte Mann soll an der Weser in Nienburg einen passionierten Hobbyangler aus Habgier ausgeraubt und erschlagen haben.