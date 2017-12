Polizei

Brand in Sauna: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch (06.12.2017) einen 32-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, am Morgen den Brand in einem Massageraum der Stadtpark Sauna an der Kleefelder Straße vorsätzlich gelegt zu haben und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.