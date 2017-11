Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einer Pizzeria ausrücken. © Jens Kalaene/Archiv

Brände

Brand in Pizzeria: Mehrfamilienhaus in Osnabrück evakuiert

Wegen eines Feuers in einer Pizzeria sind in Osnabrück drei Gebäude evakuiert worden. Der Brand sei in der Nacht zum Mittwoch in der Pizzeria im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit.