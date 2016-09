Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Brand in Papenburg verursacht hohen Schaden

Ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Papenburg hat einen Schaden von mehreren 100 000 Euro verursacht. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch auf dem Balkon des Hauses aus, wie die Polizei in Lingen mitteilte.