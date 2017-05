Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Notfälle

Brand in Oldenburger Altenheim

In einem Oldenburger Altenheim ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Feuerwehrleute und Rettungssanitäter waren am Nachmittag im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.