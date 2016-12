Brände

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Northeim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die noch nicht identifizierte Person wurde im ersten Obergeschoss des Gebäudes leblos gefunden und konnte nicht wiederbelebt werden, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Northeim. Aus bislang ungeklärter Ursache war in dem Stockwerk am Mittwochabend Feuer ausgebrochen. Vier weitere in dem Haus gemeldete Personen konnten sich aus Wohnungen im Dach- und Erdgeschoss in Sicherheit bringen. Am frühen Donnerstagmorgen liefen die Löscharbeiten zunächst noch.

dpa