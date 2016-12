Brände

Brand in Mehrfamilienhaus: Sieben Menschen verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind sieben Menschen verletzt worden. In dem Gebäude mit vier Wohnungen in Bückeburg (Kreis Schaumburg) war es in der Nacht zum Mittwoch aus ungeklärter Ursache zum Feuer gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte.