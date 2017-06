Brände

Brand in Hotel: Feuerwehr befreit zwei Gäste

Bei einem Brand in einem Hotel und Schulungszentrum in Braunschweig hat die Feuerwehr zwei Gäste aus ihren Zimmern befreit. Die anderen rund 50 Menschen konnten das Gebäude in der Nacht zum Donnerstag selbst verlassen, teilte die Feuerwehr in Braunschweig mit.