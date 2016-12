Brände

Brand in Hannoveraner Mülldeponie

In einer Mülldeponie im Stadtteil Hannover-Lahe hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Bis zu zehn Metern hoch gestapelter und geschredderter Müll war auf einem 20 mal 40 Meter großen Areal in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.