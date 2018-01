Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Göttinger Wohnanlage. © Stefan Rampfel

Brände

Brand in Göttinger Wohnanlage: Bewohner springt aus Fenster

Bei einem Brand in einer Wohnanlage in Göttingen ist am Freitagabend ein Bewohner aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen und verletzt worden. Die Feuerwehr rettete eine weitere Person mit der Drehleiter und holte eine Mutter mit ihren vier Kindern aus dem Haus.