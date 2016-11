Brände

Brand in Altenheim geht glimpflich aus

Beim Brand in einem Altenheim in Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat ein Mensch leichte Verletzungen erlitten. Insgesamt 43 Bewohner hätten das Haus verlassen müssen, sie seien in einer benachbarten Grundschule untergebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.