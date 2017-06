Ein Feuerwehrmann löscht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Brand im Keller: 16-Jährige mit Rauchvergiftung in Klinik

Ein 16 Jahre altes Mädchen hat bei einem Brand in Ostfriesland eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer brach am Dienstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Norden aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.