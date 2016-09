Demonstrationen

Brand im Flüchtlingsheim: Demo gegen Fremdenfeindlichkeit

Nach den Brandanschlägen auf ein noch unbewohntes Containerdorf für Flüchtlinge haben in Bremen rund 500 Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch sagte, verlief die Spontan-Demonstration in der Neustadt am Dienstagabend friedlich.