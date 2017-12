Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Brand im Dachgeschoss: Ehepaar und zwei Kinder verletzt

Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit haben am Freitag die Feuerwehr in Delmenhorst in Atem gehalten. Zunächst sei im Süden der Stadt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher.