Brände

Brand einer Lagerhalle löst Großeinsatz aus

Ein Brand in einer Lagerhalle bei Verden hat in der Nacht zum Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In dem landwirtschaftlichen Gebäude waren unter anderem rund 300 Strohballen eingelagert, die in Flammen aufgingen.