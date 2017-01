Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Brand: Mann erleidet schwere Verbrennungen

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Weener hat ein 21-Jähriger schwere Verbrennungen erlitten. Der Brand sei am frühen Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache im Kinderzimmer des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.