Nach heftiger Kritik des niedersächsischen Städtetages (NST) will die Landesregierung mögliche Versorgungsengpässe bei den Krippen und Kitas prüfen. "Wir würden das Daten- und Zahlenmaterial des Städtetags gerne zugestellt bekommen", sagte eine Sprecherin des zuständigen Kultusministeriums am Freitag in Hannover mit Hinweis auf eine Studie des NST. Er hatte in einer Umfrage in 60 Städten und Gemeinden betont, dass 3658 Krippenplätze fehlen, was 244 fehlenden Krippengruppen entspräche.