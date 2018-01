Bombenfund in Minden: Verspätungen im Bahnverkehr

Notfälle

Nach dem Fund einer tonnenschweren Weltkriegsbombe in Minden wird dort voraussichtlich nach 22.00 Uhr der Regionalverkehr auf der Schiene unterbrochen. Ursprünglich sollte das früher am Abend der Fall sein.

Minden. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch mit. Ursprünglich war auch geplant, den Mindener Hauptbahnhof für die Bombenentschärfung zu räumen. "Das ist jetzt doch nicht notwendig", so der Sprecher am Abend. Reisende sollten sich am besten online erkundigen, ob es bei ihrer Verbindung Einschränkungen gibt.

In Minden war am Nachmittag bei Erdarbeiten ein 1000 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Rund 3400 Menschen müssten ihre Arbeitsplätze und Wohnorte verlassen, sagte eine Sprecherin des Kreises Minden-Lübbecke am Mittwoch. Der Fundort liege in der Nähe der Weser, des Mittellandkanals und des Hauptbahnhofs. An der Fundstelle soll ein Schrottplatz entstehen.

dpa